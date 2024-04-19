Марфа Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Епимах Стефанов

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Кощеев Логин Епимахович

Отец ребёнка: Кощеев Епимах Стефанов

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Дочь: Кощеева Марфа Епимахова/Епифанова незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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