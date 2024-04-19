Марфа Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Кощеев Епимах Стефанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Дочь: Кощеева Марфа Епимахова/Епифанова незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно