Черемисинов Семен Григорьевич
Место рожденияMtsensky District, Oryol Oblast, Russian Federation
Дата рожденияОколо 1630
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Черемисинов Григорий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Черемисинов Никита (Большой) Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Черемисинов Евментий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Черемисинов Никита Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Черемисинов Макар Семенович
Мать ребёнка: не указана