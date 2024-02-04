Черемисинов Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Семен Григорьевич

Место рождения

Mtsensky District, Oryol Oblast, Russian Federation

Дата рождения

Около 1630

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Черемисинов Григорий Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Черемисинов Никита (Большой) Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Черемисинов Евментий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Черемисинов Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Черемисинов Макар Семенович

Мать ребёнка: не указана

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