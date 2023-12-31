Матрохина Анастасия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрохина Анастасия Игнатова

Матрохина Анастасия Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1713

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Матрохин Трофим Алексеев

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1695

Сын: Матрохин Ефрем Алексеев

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Дадина Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1709

Сын: Матрохин Яков Алексеев

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1709

Сын: Матрохин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1710

Сын: Матрохин Лука Алексеев

Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов

с. Вирятино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матрохин Алексей Анисимов

Смерть
1713
с. Вирятино
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