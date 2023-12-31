Матрохина Анастасия Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1693
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Дадина Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Матрохин Алексей Анисимов
с. Вирятино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1713
с. Вирятино