תירוש (זלוטניק) בתיה — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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תירוש (זלוטניק) בתיה

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: טירושקין אייזיק

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: טירושקין אייזיק

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