Колесников Дмитрий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.12.1895 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Софрон Константинович Лысенков
Работа или профессия
Неизвестно
матрос
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно