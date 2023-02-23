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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.11.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Михаил Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Фрол Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До ?.11.1848

Муж: Спиридон Карпов

Смерть
До ?.11.1848
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