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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо ?.11.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Михаил Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фрол Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Бракосочетание
До ?.11.1848
Муж: Спиридон Карпов
Смерть
До ?.11.1848