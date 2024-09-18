Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Маркел Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Мясникова Анна Маркеловна

Отец ребёнка: Мясников Маркел Филиппович

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 13.05.1860 ст.

Дочь: Мясникова Елена Маркеловна

Отец ребёнка: Мясников Маркел Филиппович

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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