Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Мясникова Анна Маркеловна
Отец ребёнка: Мясников Маркел Филиппович
Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 13.05.1860 ст.
Дочь: Мясникова Елена Маркеловна
Отец ребёнка: Мясников Маркел Филиппович
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно