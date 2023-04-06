Моисей Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Козмин

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Место рождения

Сосняги, Троицкая волость, Рыбинский уезд

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосняги, Троицкая волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1697

Сын: Кирилл Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Александр Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Яким Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Сосняги, Троицкая волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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