Моисей Козмин
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Кирилл Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Александр Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Яким Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно