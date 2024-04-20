Пелагея Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прорешной Никифор Александрович
Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прорешная Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прорешная Ксения Александровна
Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прорешная Пераскева Александровна
Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович
Смерть
Неизвестно