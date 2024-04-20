Пелагея Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прорешной Никифор Александрович

Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прорешной Александр Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прорешная Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прорешная Ксения Александровна

Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прорешная Пераскева Александровна

Отец ребёнка: Прорешной Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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