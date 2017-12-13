Вильковиский Валерий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильковиский Валерий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1940

Дата смерти

13.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
25.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна

Смерть
13.12.2017

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