Вильковиский Валерий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1940
Дата смерти13.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна
Смерть
13.12.2017