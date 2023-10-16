Зиновий Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Графена Зиновьевна
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Зиновьевна
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Зиновьевич
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно