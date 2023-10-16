Зиновий Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновий Никанорович

Зиновий Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Никанор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Алексей Зиновьевич

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Графена Зиновьевна

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Зиновьевна

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.