Макеева (Петроченко) Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макеева (Петроченко) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

НГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макеев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макеев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макеев Евгений

Рождение ребёнка
15.05.1948

Сын: Макеев Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Макеев Евгений

Казахская ССР, Семипалатинская область, г.Семей

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