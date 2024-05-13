Макеева (Петроченко) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1948
Отец ребёнка: Макеев Евгений
Казахская ССР, Семипалатинская область, г.Семей