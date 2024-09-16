Дорошенко (Смокотина) Любава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смокотин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Иван
Отец ребёнка: Дорошенко Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Николай
Отец ребёнка: Дорошенко Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Кузьма
Отец ребёнка: Дорошенко Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Илья
Отец ребёнка: Дорошенко Павел Семенович
Рождение ребёнка
03.03.1911
Отец ребёнка: Дорошенко Павел Семенович
Смерть
Неизвестно