Майорова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1978
Отец: Майоров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амбробен Леонид
Рождение ребёнка
30.08.1998
Дочь: Амбробен Виктория Леонидовна
Отец ребёнка: Амбробен Леонид
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.2013
Сын: Амбробен Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Амбробен Леонид