Майорова Светлана Александровна 21.09.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майорова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1978

Отец: Майоров Александр

Мать: Белякова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбробен Леонид

Рождение ребёнка
30.08.1998

Дочь: Амбробен Виктория Леонидовна

Отец ребёнка: Амбробен Леонид

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.2013

Сын: Амбробен Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Амбробен Леонид

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