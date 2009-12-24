Жуков Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1971
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Полицейский
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1994
Мать ребёнка: Жукова (Капустина) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Капустина) Ирина Васильевна
Смерть
24.12.2009
Причина смерти: Автомобильнная авария