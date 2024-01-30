Смелков Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелков Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950

Отец: Смелков Николай Дмитриевич

Мать: Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелкова Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелкова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелкова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна

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