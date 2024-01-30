Смелков Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1950
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелкова Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелкова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелкова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно