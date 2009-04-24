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Ильяшенко Василина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2009

Отец: Ильяшенко Михаил Васильевич

Мать: Ильяшенко Мария Анатольевна

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