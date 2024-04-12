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Косолапова (Винокурова) Дарья Вадимовна
Косолапова (Винокурова) Дарья Вадимовна
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Древо
Место рождения
Нижняя Салда
, Нижняя Салда, Свердловская область
Дата рождения
20.11.1994
Пол
Женский
Отец
Винокуров Вадим Владимирович
1998 г.р.
Мать
Демченко (Цепова) Оксана Александрлвна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1994
Отец:
Винокуров Вадим Владимирович
Мать:
Демченко Оксана Александрлвна
Нижняя Салда
, Нижняя Салда, Свердловская область
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