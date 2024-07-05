Zobin (Epshtein) Yahna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Zobin (Epshtein) Yahna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Между 1932 и 1936 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1936

Сын: Zobin Osya

Отец ребёнка: Zobin Evgeniy

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Zobin) Ira

Отец ребёнка: Zobin Evgeniy

Смерть
Неизвестно

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