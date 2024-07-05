Zobin (Epshtein) Yahna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1936
Сын: Zobin Osya
Отец ребёнка: Zobin Evgeniy
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Zobin) Ira
Отец ребёнка: Zobin Evgeniy
Смерть
Неизвестно