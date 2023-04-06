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Андронов Николай Григорьевич

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

20.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: Андронова Александра Ивановна

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.04.1943
Место призыва: Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н
Военная награда
23.12.1943
Воинское звание: гв. мл. сержант Воинская часть: 13 гв. мехбр БТ и МВ 4 УкрФ, 17 мсбр Даты подвига: 19.12.1943-20.12.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 33/н от: 23... Показать все
Смерть
20.09.1944
Глуда, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
Причина выбытия: умер от ран Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Елгавский уезд, Залениекская вол., ус. Глуда, кладбище Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: ... Показать все
Военная награда
21.09.1944
Воинское звание: гв. мл. сержант Воинская часть: 13 гв. мехбр БТ и МВ 4 УкрФ, 17 мсбр Даты подвига: 19.12.1943-20.12.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 33/н от: 23... Показать все
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