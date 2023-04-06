Поляков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.
Мать ребёнка: Полякова Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Полякова Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Мать ребёнка: Полякова Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
30.10.1909
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно