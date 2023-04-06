Поляков Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Тимофей Иванович

Поляков Тимофей Иванович

avatar

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1894 ст.

Жена: Полякова Параскева Тимофеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.

Сын: Поляков Кирилл Тимофеев

Мать ребёнка: Полякова Параскева Тимофеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Сын: Поляков Филипп Тимофеев

Мать ребёнка: Полякова Параскева Тимофеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Сын: Поляков Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Параскева Тимофеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Поляков Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close