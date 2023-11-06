Синькевич Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1936
Дата смерти20.11.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1936
Отец: Трощинский Михаил
Мать: Трощинская Анна
Рождение ребёнка
24.10.1955
Сын: Синькевич Александр Иванович
Отец ребёнка: Синькевич Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
12.10.1958
Дочь: Желева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Синькевич Иван Фадеевич
Смерть
20.11.1992