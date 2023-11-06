Синькевич Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синькевич Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1936

Дата смерти

20.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1936

Отец: Трощинский Михаил

Мать: Трощинская Анна

Рождение ребёнка
24.10.1955

Сын: Синькевич Александр Иванович

Отец ребёнка: Синькевич Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
12.10.1958

Дочь: Желева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Синькевич Иван Фадеевич

Смерть
20.11.1992
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