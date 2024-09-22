Андрианова (Петрова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1896
Дочь: Андрианова Евдокия Ильиннчна
Отец ребёнка: Андрианов Илья Осипович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Андрианов Иван Ильич
Отец ребёнка: Андрианов Илья Осипович
Рождение ребёнка
07.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Андрианов Илья Осипович