Андрианова (Петрова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Петрова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1896

Дочь: Андрианова Евдокия Ильиннчна

Отец ребёнка: Андрианов Илья Осипович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Андрианов Иван Ильич

Отец ребёнка: Андрианов Илья Осипович

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1910 ст.

Сын: Андрианов Степан Ильич

Отец ребёнка: Андрианов Илья Осипович

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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