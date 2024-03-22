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Луценко Иван Константинович

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Луценко Константин Петров

Мать: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Луценко Максим Иванович

Мать ребёнка: Луценко Екатерина

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Луценко Ефим Иванович

Мать ребёнка: Луценко Екатерина

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Екатерина

Смерть
Неизвестно
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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