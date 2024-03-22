Луценко Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Луценко Константин Петров
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Луценко Екатерина
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Луценко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Екатерина
Смерть
Неизвестно