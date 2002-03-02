Рябова (Ягодкина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Ягодкина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1910

Дата смерти

02.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Рябов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рябова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Рябова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1949

Сын: Рябов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1949

Сын: Рябов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич

Смерть
02.03.2002

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