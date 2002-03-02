Рябова (Ягодкина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1910
Дата смерти02.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рябова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Рябова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1949
Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1949
Отец ребёнка: Рябов Василий Николаевич
Смерть
02.03.2002