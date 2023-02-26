Федоров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Владимир

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Место рождения

Бельский р-он Тверской обл..

Дата рождения

15.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1912

Отец: Федоров Григорий

Мать: ?

Бельский р-он Тверской обл..
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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