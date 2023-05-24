Черемных (Брусницына) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных (Брусницына) Таисия Федоровна

Место рождения

Свердловская область Алапаевский район деревня Грязнуха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусницын Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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