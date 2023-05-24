Черемных (Брусницына) Таисия Федоровна
Место рожденияСвердловская область Алапаевский район деревня Грязнуха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брусницын Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемных Николай Егорович
Смерть
Неизвестно