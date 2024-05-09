Кашкур Мечислав Юстинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1937
Отец: Кашкур Юстин
Мать: Кашкур Мария
Рождение ребёнка
02.09.1966
Сын: Кашкур Павел Мечиславович
Мать ребёнка: Кашкур Анеля Петровна
Рождение ребёнка
31.07.1970
Сын: Кашкур Виталий Мечиславович
Мать ребёнка: Кашкур Анеля Петровна
Рождение ребёнка
31.07.1970
Сын: Кашкур Геннадий Мечиславович
Мать ребёнка: Кашкур Анеля Петровна