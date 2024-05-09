Кашкур Мечислав Юстинович 11.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашкур Мечислав Юстинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1937

Отец: Кашкур Юстин

Мать: Кашкур Мария

Рождение ребёнка
02.09.1966

Сын: Кашкур Павел Мечиславович

Мать ребёнка: Кашкур Анеля Петровна

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Кашкур Виталий Мечиславович

Мать ребёнка: Кашкур Анеля Петровна

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Кашкур Геннадий Мечиславович

Мать ребёнка: Кашкур Анеля Петровна

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