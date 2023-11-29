Иванов Зиновий Федорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иванов Федор Матвеевич
Мать: Иванова Авдотья
Рождение ребёнка
?.05.1860
Сын: Иванов Корнилий Зиновьевич
Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1871
Дочь: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1872
Дочь: (Иванова) Клавдия Зиновьевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна
Место жительства
1897
Нищий, живет в семье у племянницы/ка Соколовой
Смерть
Неизвестно