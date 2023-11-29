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Иванов Зиновий Федорович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иванов Федор Матвеевич

Мать: Иванова Авдотья

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1860

Сын: Иванов Корнилий Зиновьевич

Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1871

Дочь: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1872

Дочь: (Иванова) Клавдия Зиновьевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина Ивановна

Место жительства
1897
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Нищий, живет в семье у племянницы/ка Соколовой
Смерть
Неизвестно

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