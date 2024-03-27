Набиуллин Миннулла Набиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набиуллин Миннулла Набиуллович

Место рождения

Азнакаевский р-н РТ

Дата рождения

1898

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Агротехник в колхозе
Военная награда
Неизвестно
Набиуллин Миннулла Набиулович. Орден Красной Звезды Красноармеец __.__.1898 , Место службы: 352 сд ЗапФ. Награждение
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Набиуллина (Набиуллина) Хаджэр

Военная награда
Между 1941 и 1945
Орден красной звезды за взятие «языка»
Смерть
1987

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