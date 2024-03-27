Набиуллин Миннулла Набиуллович
Место рожденияАзнакаевский р-н РТ
Дата рождения1898
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Агротехник в колхозе
Военная награда
Неизвестно
Набиуллин Миннулла Набиулович. Орден Красной Звезды Красноармеец __.__.1898 , Место службы: 352 сд ЗапФ. Награждение
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Набиуллина (Набиуллина) Хаджэр
Военная награда
Между 1941 и 1945
Орден красной звезды за взятие «языка»
Смерть
1987