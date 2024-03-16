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Родионов Петр Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

19.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Родионова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Тамара

Мать ребёнка: Мунгалова Аграфена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Мунгалова Аграфена Константиновна

Смерть
19.03.1944

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