Родионов Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти19.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: Родионова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Тамара
Мать ребёнка: Мунгалова Аграфена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мунгалова Аграфена Константиновна
Смерть
19.03.1944