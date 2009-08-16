Федорова Софья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Софья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2009

Отец: Федоров Константин Борисович

Мать: Федорова Наталья Владимировна

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