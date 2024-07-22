Томенко Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томенко Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параска Митрофановна
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томенко Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Митрофановна
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Митрофановна
Мать ребёнка: Лукерья