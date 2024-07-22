Томенко Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томенко Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томенко Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параска Митрофановна

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томенко Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Митрофановна

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Митрофановна

Мать ребёнка: Лукерья

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