Чевский (Хрусталев) Евграф Васильевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Кадниковского уезда Ильинской Чевецкой церкви диакона Василия Хрусталева сын.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чевская Авдотья Ивановна
Образование
15.06.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 3 разряда.
Работа или профессия
18.10.1830 ст.
Рукоположен во священника к Троицкой Волтошемской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Чевская Манефа Евграфовна
Мать ребёнка: Чевская Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Чевская Евлампия Евграфовна
Мать ребёнка: Чевская Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Чевская Градислава Евграфовна
Мать ребёнка: Чевская Авдотья Ивановна
Работа или профессия
04.01.1846 ст.
Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Переведен на место священника к Благовещенской Кодановской церкви Кадниковского уездаю
Смерть
Неизвестно