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Чевский (Хрусталев) Евграф Васильевич

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Хрусталев Василий Иовлевич

Мать: Хрусталева Акилина Егоровна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковского уезда Ильинской Чевецкой церкви диакона Василия Хрусталева сын.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевская Авдотья Ивановна

Образование
15.06.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 3 разряда.
Работа или профессия
18.10.1830 ст.
Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Троицкой Волтошемской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Чевская Манефа Евграфовна

Мать ребёнка: Чевская Авдотья Ивановна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Чевская Евлампия Евграфовна

Мать ребёнка: Чевская Авдотья Ивановна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Чевская Градислава Евграфовна

Мать ребёнка: Чевская Авдотья Ивановна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
04.01.1846 ст.
Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Переведен на место священника к Благовещенской Кодановской церкви Кадниковского уездаю
Смерть
Неизвестно

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