Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?) Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ОИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Муратов Сейфулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Хадича

Место жительства
Неизвестно
Айкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Муратов Хасян Ахмеджанович

Мать ребёнка: Муратова Хадича

Айкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Хадича

Айкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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Рождение ребёнка
01.11.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Хадича

Смерть
Неизвестно

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