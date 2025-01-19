Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Муратов Сейфулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муратова Хадича
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Муратов Хасян Ахмеджанович
Мать ребёнка: Муратова Хадича
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Хадича
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Хадича
Смерть
Неизвестно