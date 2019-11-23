Самсоненко (Мамцева) Полина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти23.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: Мамцев Афанасий
Мать: Мамцева Лукерья
Рождение ребёнка
03.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсоненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсоненко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Борис Владимирович
Отец ребёнка: Самсоненко Владимир Васильевич
Смерть
23.11.2019