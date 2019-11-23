Самсоненко (Мамцева) Полина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко (Мамцева) Полина Афанасьевна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

23.11.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Мамцев Афанасий

Мать: Мамцева Лукерья

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
03.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсоненко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсоненко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Борис Владимирович

Отец ребёнка: Самсоненко Владимир Васильевич

Смерть
23.11.2019
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