Осьминина (Осьминина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1980
Дочь: Кициева (Осьминина) Екатерина
Отец ребёнка: Осьминин Александр Садофьевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
2018