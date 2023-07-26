Осьминина (Осьминина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьминина (Осьминина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осьминин Александр Садофьевич

Рождение ребёнка
23.02.1980

Дочь: Кициева (Осьминина) Екатерина

Отец ребёнка: Осьминин Александр Садофьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
2018

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