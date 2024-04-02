Сидорова (Скороходова) Надежда Ивановна
Место рожденияс.Песчаное
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1912
Рождение ребёнка
08.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Сидоров Ефим Терентьевич
Ново-Васильевка, Таврической губернии
Община духовных хрситиан Молокан с.Ново-васильевка Бердянского уезда Ф 5593, О.3, Д.860: 08.01.1913 у Ефима Терентьевича Сидорова и жены его Надежды Ивановной (Скороходовой) родился сын Иван (иногород... Показать все
Смерть
Неизвестно