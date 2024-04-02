Сидорова (Скороходова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Скороходова) Надежда Ивановна

Место рождения

с.Песчаное

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Песчаное
Бракосочетание
13.01.1912

Муж: Сидоров Ефим Терентьевич

Рождение ребёнка
08.01.1913 ст.

Сын: Сидоров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Сидоров Ефим Терентьевич

Ново-Васильевка, Таврической губернии
Община духовных хрситиан Молокан с.Ново-васильевка Бердянского уезда Ф 5593, О.3, Д.860: 08.01.1913 у Ефима Терентьевича Сидорова и жены его Надежды Ивановной (Скороходовой) родился сын Иван (иногород... Показать все
Смерть
Неизвестно
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