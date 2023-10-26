Супрунов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супрунова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Супрунова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Супрунова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.03.1968

Дочь: Козлова (Супрунова) Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Супрунова Ирина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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