Супрунов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Супрунова Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Супрунова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.03.1968
Дочь: Козлова (Супрунова) Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Супрунова Ирина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно