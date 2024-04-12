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Буйницкая София Несторовна
Буйницкая София Несторовна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1896
Дата смерти
1944
Пол
Женский
Отец
Буйницкий Нестор Алоизиевич
1863 г.р.
Мать
Буйницкая (Станюкович) Елизавета Александровна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Буйницкий Нестор Алоизиевич
Мать:
Буйницкая Елизавета Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1944
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