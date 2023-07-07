Дроздова (Панфилова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Панфилова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дроздов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Кузьмич

Турищево, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дроздов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Кузьмич

Турищево, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.07.1938

Сын: Дроздов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Кузьмич

Навля, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Алексей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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