Дроздова (Панфилова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дроздов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дроздов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
27.07.1938
Сын: Дроздов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Кузьмич
Навля, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно