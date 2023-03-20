Прасолова Пелагея Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Пелагея Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.

Сын: Прасолов Терентий Григорьев

Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Григорий Георгиев/Егоров

Смерть
Неизвестно
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