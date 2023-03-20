Прасолова Пелагея Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.
Сын: Прасолов Терентий Григорьев
Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Егоров Григорий Георгиев/Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно