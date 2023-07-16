Думайло Варфоломей Амбросимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Думайло Амвросий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1924
Дочь: (Думайло) Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Думайло Евфросиния Михайловна
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
6 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Думайло Варфоломем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Думайло Варфол... Показать все
Смерть
Неизвестно