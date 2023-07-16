Думайло Варфоломей Амбросимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думайло Варфоломей Амбросимович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Думайло Амвросий Иванович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думайло Евфросиния Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1924

Дочь: (Думайло) Анна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Думайло Евфросиния Михайловна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
6 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Думайло Варфоломем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Думайло Варфол... Показать все
Смерть
Неизвестно

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