Вавилова (Рубаева) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Рубаева) Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рубаев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1919

Муж: скрыто настройками приватности

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.10.1919

Сын: Вавилов Иван

Отец ребёнка: Вавилов Михаил

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Вавилов Леонид

Отец ребёнка: Вавилов Михаил

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Михаил

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