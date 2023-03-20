Вавилова (Рубаева) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рубаев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1919
Муж: скрыто настройками приватности
Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.10.1919
Сын: Вавилов Иван
Отец ребёнка: Вавилов Михаил
Рождение ребёнка
28.10.1922
Сын: Вавилов Леонид
Отец ребёнка: Вавилов Михаил
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавилов Михаил