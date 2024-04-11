Головачев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головачев Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головачева Магдалина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачев Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности