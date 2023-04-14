Надымова Варвара Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надымова Варвара Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.

Дочь: Климова Анна Сосипатрова

Отец ребёнка: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)

Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#21
Рождение ребёнка
1872

Сын: Надымов Михаил Сосипатров

Отец ребёнка: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)

Место жительства
1900 ст.
Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#24
Смерть
Неизвестно
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