Надымова Варвара Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.
Дочь: Климова Анна Сосипатрова
Отец ребёнка: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#21
Рождение ребёнка
1872
Сын: Надымов Михаил Сосипатров
Отец ребёнка: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)
Место жительства
1900 ст.
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#24
Смерть
Неизвестно