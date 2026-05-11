Тележкин Дмитрий Лазаревич
мужской, родился 18.10.1895 ст., Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
умер 11.03.1896
ОтецТележкин Лазарь ИвановичНеизвестно г.р.
МатьТележкина Домна (Доминика) ЛаврентьевнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
18.10.1895 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.03.1896
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №2195, стр. 44 Запись № 79