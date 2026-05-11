Тележкин Дмитрий Лазаревич 18.10.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тележкин Дмитрий Лазаревич

Автор
АМ
Мартьянова А.

мужской, родился 18.10.1895 ст., Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

умер 11.03.1896

Отец
Тележкин Лазарь ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Тележкина Домна (Доминика) ЛаврентьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1895 ст.

Отец: Тележкин Лазарь Иванович

Мать: Тележкина Домна (Доминика) Лаврентьевна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №2195, стр. 44 Запись № 79

Смерть
11.03.1896

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