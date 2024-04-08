Бакеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакеева (Устинова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
19.04.1979

Сын: Бакеев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бакеева (Устинова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1984

Сын: Бакеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Бакеева (Устинова) Ирина Михайловна

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