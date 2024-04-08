Бакеев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1979
Сын: Бакеев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Бакеева (Устинова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1984
Сын: Бакеев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Бакеева (Устинова) Ирина Михайловна