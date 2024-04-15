Котенко \\ Иванченко (Коваленко) Васса (Василиса) Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.02.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
30.07.1881 ст.
Иван Григорьевич Котенко
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Котенко Борис Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-D?i=341&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.01.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDTZ?i=160&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Иванченко Елисей Никитич
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Дочь: Ефросиния Елисеевна
Отец ребёнка: Иванченко Елисей Никитич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.08.1900 ст.
Дочь: Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Иванченко Елисей Никитич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-Z?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котенко Борис Ефимович
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно