Котенко \\ Иванченко (Коваленко) Васса (Василиса) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко \\ Иванченко (Коваленко) Васса (Василиса) Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880 ст.

Муж: Котенко Борис Ефимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
30.07.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Григорьевич Котенко
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Сын: Котенко Яков Борисович

Отец ребёнка: Котенко Борис Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-D?i=341&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Муж: Иванченко Елисей Никитич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDTZ?i=160&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.07.1890 ст.

Сын: Иванченко Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Иванченко Елисей Никитич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Дочь: Ефросиния Елисеевна

Отец ребёнка: Иванченко Елисей Никитич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.08.1900 ст.

Дочь: Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Иванченко Елисей Никитич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-Z?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Савва Борисович

Отец ребёнка: Котенко Борис Ефимович

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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