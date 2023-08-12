Борзенкова Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзенков Иоанн Прокопьевич

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Борзенков Мануил Прокопьевич

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1865

Сын: Борзенков Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1867

Дочь: Борзенкова Пелагия Прокопьевна

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1872

Сын: Борзенков Сила Прокопьевич

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Борзенков Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1876

Сын: Борзенков Антоний Прокопьевич

Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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