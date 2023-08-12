Борзенкова Агриппина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Борзенков Иоанн Прокопьевич
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Борзенков Мануил Прокопьевич
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1865
Сын: Борзенков Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1867
Дочь: Борзенкова Пелагия Прокопьевна
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1872
Сын: Борзенков Сила Прокопьевич
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Борзенков Даниил Прокопьевич
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1876
Сын: Борзенков Антоний Прокопьевич
Отец ребёнка: Борзенков Прокопий Васильевич
Смерть
Неизвестно